Витя АК снял ролик о реновации

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В нём он пытается показать, что многое при ней может решаться за деньги. Там он выступает в роли мелкого чиновника, пришедшего к пожилой женщине, чтобы решить вопросы, связанные с переселением.

Ролик стилизован под видеоклип «God’s Plan», снятый Дрейком. Там музыкант изобразил раздачу незнакомцам целого миллиона долларов.

Витя АК в качестве «припева» использовал фразу, что Госплан – это не обман. Ролик начинается с информации о том, что в Москве на программу реновации выделено 100 млрд рублей. После этого на экране возникает надпись, что сообщать Навальному об этом не стоит.

В конце короткого ролика Вити АК старушка, которую очаровал чиновник, суёт ему в карман толстую пачку купюр. Видео уже набирает свои просмотры.