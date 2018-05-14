У "Иванушки" была причина лишить жену шикарного наследства

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Гражданская супруга погибшего Олега Яковлева продолжает отстаивать свое право на имущество через суд.

В своем завещании погибший 29 июня 2017 года Олег Яковлев распорядился после его кончины разделить все имущество между близким другом исполнителя и его племянницей Татьяной Яковлевой. Гражданская супруга участника «Иванушки International» не согласилась с волей усопшего и попыталась опротестовать завещание около 6 месяцев назад, доказывая, что в 2012 году в Сербии они с певцом связали себя узами брака, и прожили как законные супруги 5 лет. Данному заявлению не поверила племянница Яковлева и попросила предоставить официальный документ о заключении брака в суде. Однако гражданская жена певца туда не явилась, а посетивший лишь третье заседание ее представитель не смог удовлетворить просьбу родственницы.

Недавно соседи Олега Яковлева заявили, что «Иванушка» не проживал вместе с Александрой задолго до гибели мужчины.

В то время, как друг Яковлева вместе с племянницей устанавливают памятник на могиле исполнителя, Александра, несмотря ни на что, продолжает бороться за наследство. Недавно она подала очередной иск против друга-наследника. Документ находится на рассмотрении в Замоскворецком суде.

Общая стоимость имущества певца - 200 миллионов рублей.