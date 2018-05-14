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Этот долгожданный момент запечатлела камера в салоне автомобиля, где они ехали вместе. О романе звезд российского шоу-бизнеса ходили слухи длительное время, однако пиком стали опубликованные в Сети совместные фотографии пары.

Рэпер Гуф признался в любви Кети Топурии. Он признался популярной исполнительнице в своей симпатии в виде словесной вставки в ролике. Видео снимала влюбленная пара в салоне автомобиля. Поклонники пары очень рады, что Гуф наконец-то высказал свое истинное отношение к Кети Топурии. Поклонники уже обсуждают дату свадьбы музыканта и вокалистки, также под прицел комментаторов попали имена будущих потомков влюбленных.

К слову, необычные фото всегда нарядной поп-исполнительницы Бузовой уже больше не в тренде, хотя ее гламурные образы всегда вызывали интерес у подписчиков. На этот раз вместо восхищений - вопросы о состоянии здоровья артистки.