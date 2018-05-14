Звезда сериала «Екатерина» легко расправилась с Борисом Корчевниковым в эфире

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Всенародная любовь к актрисе Юлии Ауг пришла после сериала «Екатерина», в котором она сыграла королеву Елизавету. Недавно актриса пришла на программу «Судьба человека», где рассказала о своей жизни и актерской карьере.

Юлия Ауг поделилась воспоминаниями из детства. Она рассказала, как в школе ее обижали, и отец научил дочь нескольким приемам. Ведущий телепередачи Борис Корчевников тут же попросил продемонстрировать все боевые искусства, которыми владеет женщина.

Юлия с легкостью расправилась с Корчевниковым прямо в эфире. Борис сымитировал один из приемов и упал на лопатки от ловкого удара Юлии. Как оказалось, ведущий упал на микрофон, за что актриса поспешила извиниться.

Юлия Ауг рассказала также о первом браке с мужем Степаном, от которого родила дочь. Актриса очень любила первого мужа, но после рождения дочери он стал отчужденным. Супруг предпочел бизнес семье, а после 10 лет брака Юлия узнала об измене мужа с подругой семьи. В результате, Степан бросил семью и ушел к другой женщине. Юлия вспоминает, что такое решение мужа стало шоком для нее и дочери. Ей пришлось отдать ребенка на воспитание родителям.

Однако через некоторое время Ауг познакомилась с Андреем Скуловым, который стал для актрисы опорой и поддержкой. Но, из-за проблем с бизнесом мужчина скоропостижно умер. Юлия до сих пор не может прийти в себя после смерти мужа.