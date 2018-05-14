"Космический близнец" Юлии Аур спас супругу, но вскоре умер сам

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Императрица из сериала «Екатерина» в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» шокировала зрителей пережитыми тяготами судьбы.

Актриса Юлия Ауг завоевала любовь зрителей благодаря роли императрицы Елизаветы Петровны в сериале "Екатерина". Однако ее настоящая жизнь не была такой роскошной, как у ее героини. Актриса призналась, что из-за всех жизненных испытаний ей пришлось заново учиться радоваться жизни.

Первый супруг Степан променял ее и дочь на богатую начальницу после 10 лет семейной жизни. Тогда Ауг была вынуждена отправить дочь Полину к бабушке по папиной линии в Красноярск и смогла забрать ее к себе в Эстонию лишь в 10-летнем возрасте.

Настоящим папой для девочки стал ее второй супруг Андрей, с которым актриса познакомилась на свадьбе близкого друга. По словам Юлии, она сразу осознала, что это "ее космический близнец". Им всегда было интересно вместе, темы для бесед не заканчивались, Андрей искренне радовался ее творческим успехам. Но вскоре Ауг серьезно заболела. Андрей вытащил ее, а после рецидивировала его болезнь. Мужчина перенес сложную операцию, долго реабилитировался, но эти трудности лишь сблизили их.

Женщина с дочкой переехали к нему в Москву, жизнь забила ключом, но тут настал крах в его бизнесе, Андрей разорился. От переживаний у мужчины произошло несколько микроинсультов, и вскоре он умер. Ауг пришлось в одиночку рассчитываться с его долгами, и искать спасения в работе, пытаясь пережить смерть любимого мужчины.