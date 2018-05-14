Постаревшего Леонтьева приняли за женщину

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Поклонники подчеркнули, что артист очень сильно постарел. Фотографию с актером опубликовала известная артистка Елена Яковлева.

На фото изображены Валерий Леонтьев, Елена Яковлева и Сергей Маковецкий. Поклонники, увидевшие снимок, подумали, что посередине стоит замученная женщина, а уже потом, присмотревшись, узнали Леонтьева. Однако другие возразили, что не стоит смеяться над изменениями в жизни актера, все люди стареют, и от этого талант известных исполнителей никак не меняется. Они пристыдили тех, кто принял постаревшего Леонтьева за женщину.

Артисту стоит отдать должное, ведь ему 69 лет, и для своего возраста он выглядит довольно неплохо.