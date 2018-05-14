Блогер Евангелия Смирниотаки устроила стриптиз на балконе отеля в Каннах

Сегодня, 17:25

Прохожие и папарацци с большим интересом наблюдали за импровизированным представлением полуголой знаменитости. Сама она, по всей вероятности, также получила от этого немалое удовольствие.

Модель, fashion-блогер, трендсеттер и основатель интернет-журнала Style Heroine Евангелия Смирниотаки решила поднять настроение жителям Канн и туристам, которые проходили мимо отеля, где она проживала. Девушка устроила для окружающих импровизированный стриптиз, оголившись на балконе гостиничного номера.

Греческая красотка известна, как один из ведущих законодателей уличной моды, однако на сей раз Смирниотаки решила привлечь внимание общественности не своими познаниями в области моды, а смелостью и откровенностью. Евангелия вышла на балкон отеля в сексуальном кружевном белье и начала танцевать стриптиз перед шокированными прохожими. В определённый момент она сняла бюстгальтер и принялась задорно размахивать им над головой. Очевидцы и папарацци, стоит сказать, наблюдали за этим представлением с огромным интересом.