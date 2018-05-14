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На этот раз наказать дерзкого Кирилла Терешина из Пятигорска намерен популярный танцор Самед Меджидов.

Выходки известного синтолового качка Кирилла Терешина из Пятигорска затрагивают многих. После того, как скандал вокруг ненастоящих рук, угрожающих его жизни, поутих, молодой человек перешел к другим мерам, которые позволяют ему хоть как-то напомнить о себе общественности. Правда, теперь он издевается не над собой, а над окружающими людьми.

Ранее в своем микроблоге Кирилл оскорбил «чеченского халка», а когда тот приехал расправиться с дерзким блогером - испугался, и сразу же извинился, однако вместо того, чтобы хорошо обдумать свое поведение - лишь активнее начал провоцировать людей.

Недавно синтоловый качок в прямом эфире Instagram показательно станцевал лезгинку в трусах, задев настоящих танцоров с Кавказа. За национальные традиции и искусство вступился обладатель Гран-при Международного фестиваля народного танца Самед Меджидов.

Чтобы указать Терешину на некорректность его действий, Меджидов намерен на следующие выходные наведаться в Пятигорск и на личной встрече оторвать его руки-базуки, а также добиться от Терешина извинений. Качок ответил неожиданно - в личном обращении к кавказцу еще раз сплясал роковой танец, призвав Самеда к реальным действиям, а не пустым угрозам.

Проанализировав ситуацию ночью, и, вероятно, вспомнив о ненастоящих мускулах и предыдущем опыте, на утро качак все же извинился, оправдав свое поведение сложной неделей.