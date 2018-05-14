Дресс-код плагиат: Боня скопировала платье Анджелины Джоли в Каннах

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Этого не ожидали от Виктории, поклонницы популярной голливудской звезды, исполнившей роль Миссис Смит. Ее черное в пол платье стало для пользователей Сети китайской подделкой образа именитой актрисы современности, что оскорбило саму россиянку.

Виктория Боня скопировала платье Анджелины Джоли в Каннах. Россиянка вышла на красную дорожку в наряде, который получил клеймо дресс-код «плагиат». Боня неудачно скопировала легендарный образ Джоли, чем возмутила россиян.

«Вы всегда мне нравились внешне но зачем копировать Джоли? где Ваша индивидуальность? Даже платье то которая Джоли носила до Вас....», - недоумевает поклонница. «Очень сильный подкос на Джоли. Но тебе никогда не быть ею)», - сообщил мужчина. «Скопировать платье Анджелина Джоли))) но только на ней оно сидит как родное)», - удивляется девушка.

В итоге дресс-код плагиат Боня пережила. В Каннах ее платье не стало звездой, поскольку она его открыто скопировала у Анджелины. Внимательные пользователи интернета подметили, что Боня даже дочь свою нарекла таким же именем, как у Джоли.