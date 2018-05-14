Дресс-код плагиат: Боня скопировала платье Анджелины Джоли в Каннах

Этого не ожидали от Виктории, поклонницы популярной голливудской звезды, исполнившей роль Миссис Смит. Ее черное в пол платье стало для пользователей Сети китайской подделкой образа именитой актрисы современности, что оскорбило саму россиянку.
Виктория Боня скопировала платье Анджелины Джоли в Каннах. Россиянка вышла на красную дорожку в наряде, который получил клеймо дресс-код «плагиат». Боня неудачно скопировала легендарный образ Джоли, чем возмутила россиян.
«Очень сильный подкос на Джоли. Но тебе никогда не быть ею)», - сообщил мужчина.
«Скопировать платье Анджелина Джоли))) но только на ней оно сидит как родное)», - удивляется девушка.
В итоге дресс-код плагиат Боня пережила. В Каннах ее платье не стало звездой, поскольку она его открыто скопировала у Анджелины. Внимательные пользователи интернета подметили, что Боня даже дочь свою нарекла таким же именем, как у Джоли.