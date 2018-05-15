Брежнева обескуражила поклонников внешним видом на Каннском фестивале

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На прошлой неделе на юге Франции прошел ежегодный Каннский фестиваль. На масштабное мероприятие были приглашены как зарубежные, так и отечественные звезды, которые показали себя во всей красе.

Среди них отличилась образом и Вера Брежнева. После того, как певица выложила несколько фото в своем Instagram, поклонники отреагировали на ее наряд неоднозначно. Многие похвалили Брежневу за выбор элегантного платья и сказали, что девушка затмила даже некоторых голливудских звезд.

Других же Брежнева обескуражила своим внешним видом, особенно небрежной прической. Поклонники певицы назвали ее пучок на голове слишком «домашним». Они заявили, что такой образ для фестиваля в Каннах не подходит, довольно тусклый. Хотя не оценить платье не смогли.

На оскорбления по поводу своего внешнего вида Вера никак не отреагировала.

Как известно поклонникам, 11 мая свои 55 лет отпраздновал супруг Веры Брежневой Константин Меладзе. В честь его юбилея певица опубликовала совместное романтическое фото.