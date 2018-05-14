Новая Stories: У Бузовой разбито лицо и порваны колготки

Сегодня, 16:38

Необычные фото всегда нарядной поп-исполнительницы уже больше не тренде, хотя ее гламурные образы всегда вызывали интерес у подписчиков. На этот раз вместо восхищений - вопросы о состоянии здоровья артистки.

У Бузовой разбито лицо и порваны колготки. Такая новость паразила следящих за stories певицы подписчиков. В один голос люди интересуются Бузовой. Ее образ стал изюминкой на съемках нового клипа «Чемпион», который Ольга представит поклонникам уже 18 мая.

«У Бузовой разбито лицо и порваны колготы, это жесть», - пишут комментаторы. «Не поняла, а почему висок до самой щеки такой волосатый?» - интересуется девушка. «Оля ты классная, ты в любом виде красивая. Только кушай побольше, чтоб у тебя были силы, ты такая хрупкая», - подмечает мужчина.

Теперь новость, что у Бузовой разбито лицо и порваны колготки в новой Stories не пугает Сеть.