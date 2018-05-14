Эксперт: «Евровидение» превратили в прибыльный бизнес

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Такое мнение высказал Владимир Спиваковский, который является главой международной корпорации «Гранд», украинским журналистам. По мнению бизнесмена, конкурс стал средством зарабатывания денег, а не творческим мероприятием.

Как добавляет эксперт, организаторы «Евровидения» получают огромные деньги. От продажи прав на трансляцию шоу они получают 70% прибыли, ещё 30% организаторы получают от тотализаторов и ставок, именно для этого нужны все интриги, а от телефонных звонков они получают 40%.

Владимир Спиваковский заявляет, что голос никому не интересен, важна сама картинка. Только это объясняет то, что «Евровидение» выигрывают только самые странные и нелогичные с точки зрения музыки конкурсанты. Этот бизнес очень прибыльный, и шоу нужны такие фрики, но они все буквально пропадают уже после победы. Такие певцы не интересны в отдельных странах и в других областях шоу-бизнеса, поэтому о них быстро забывают.

Спиваковский убеждён, что именно из-за этого конкурс называется «Евровидение», а не «Еврослышание» или «Европесня».

Ранее сообщалось о том, что пользователи Сети остались недовольны победой на «Евровидении-2018» Нетты Барзилай.