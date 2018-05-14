Скандал разразился во время свадьбы на миллион в «Доме-2»

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В телепроекте «Дом-2» выбирали самую популярную пару, которой подарят миллион рублей для проведения шикарной свадьбы.

Поклонники программы уверены, что их голоса организаторы не взяли во внимание, а союз Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес незаконно получил приз. Разразился скандал.

На телевизионной стройке «Дом-2» проводился конкурс «Свадьба на миллион», в рамках которого влюбленные пары боролись за приз в один миллион рублей для проведения бракосочетания. Вчера, 13 мая, были объявлены победители, которыми стали Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес. После этого на шоу разразился настоящий скандал, ведь поклонники шоу не поверили в их победу и решили, что организаторы просто не учли голоса зрителей.

В интернете по данному вопросу развернулся спор, в котором часть пользователей заявляет, что ребята абсолютно заслуженно получили деньги на свою свадьбу, а выступающие против этого зрители являются фиктивными. Напомним, что их основными конкурентами была пара Капаклы и Африкантовой, которые и подняли шумиху в сети.

Поклонники заметили, что проигравшая пара рассчитывала на приз, а не получив его, заметно расстроилась. Роман и Марина рассказали, что конкурс еще больше сплотил их.