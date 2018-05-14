Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно

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Уже летом в семье артистки ожидается сразу два счастливых пополнения, а ей самой предстоит попробовать себя в новой «роли».

Недавно молодой супруг Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров опубликовал в своем Instagram семейное фото. На нем телеведущая запечатлена в белом платье, которое аккуратно подчеркивает ее заметно округлившийся животик. Как стало известно, уже летом Кудрявцева после почти 30-летнего перерыва станет мамой во второй раз.

Удивительно, но возлюбленная ее 28-летнего сына Жана Анастасия тоже ждет ребенка. СМИ сообщили, что Анастасия уже на восьмом месяце беременности, а значит летом 46-летняя Лера Кудрявцева станет сразу и мамой, и бабушкой. Беременность она переносит хорошо, по-прежнему активно трудится и продолжает вести передачу «Секрет на миллион».

Брак Жана и Анастасии официально не зарегистрирован, они готовятся к свадебному торжеству после рождения первенца. Известно, что у возлюбленных появится сын.