Нумеролог: Машу Распутину ожидает измена

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Звезда 90-х Маша Распутина отпраздновала свое 53-летие. Известный нумеролог Клара Кузденбаева, предсказавшая певице популярность, рассказала, что ей необходимо готовиться к измене.

В воскресенье 13 мая известная российская певица Маша Распутина отпраздновала 53-й день рождения. Известный нумеролог Клара Кузденбаева, к которой обращаются многие звезды и политики, сделала предсказание и для звезды эстрады. Предсказательница заметила, что исполнительница достигла своего пика популярности в 90-е годы, но на сегодняшний день не утратила ее.

Кузденбаева отметила, что личная жизнь Распутиной складывалась так же хорошо, как и карьера. Напомним, что певица уже 20 лет находится в браке с Виктором Захаровым, который является достаточно обеспеченным человеком по российским меркам. Пара совместно воспитывает дочку Марию. Напомним, что ранее певица была в браке с Владимиром Ермаковым, который был ее первым продюсером. От него у Распутиной есть взрослая дочь Лида, которая проживает с отцом и имеет серьезные психические отклонения.

После детального изучения даты рождения Маши Распутиной нумеролог заявила, что в жизненном коде певицы заложена известность и постоянный прогресс, а вот в личной жизни ей необходимо готовиться к изменам. Дабы избежать такой участи, звезде необходимо полностью пересмотреть свое отношение к мужу и вывести их брак на новый уровень. В противном случае она может остаться одна.