Экстрасенс: Бузова родит ребенка, а Джигарханян расплатится за грехи молодости

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Экстрасенс Кажетта Ахмеджанова рассказала о дальнейшей судьбе Бузовой и Джигарханяна. Ольга в скором времени выйдет замуж за спортсмена и родит ребенка, а Армен пожалеет об ошибках молодости.

Не секрет, что многие пристально следят за личной жизнью своих кумиров. Поклонники Бузовой спросили у Кажетты, что она думает по поводу дальнейшей судьбы певицы. Экстрасенс пояснила, что в скором времени Ольга найдет свою вторую половину. Это будет спортсмен, от которого она родит ребенка.

Также поклонников волнует и жизнь Армена Джигарханяна, который развелся с женой. Пара уже давно пытается разделить имущество. Кажетта рассказала, что Армен еще пожалеет о своих ошибках молодости. Также девушка подчеркивает, что у актера могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за предстоящих судебных разбирательств.

Кажетта не забыла упомянуть и знаменитого Филиппа Киркорова, у которого, по предсказаниям экстрасенса, еще родятся дети. На данный момент артист уже воспитывает сына и дочь. Подчеркивается, что ребенок родится от другой женщины, с которой артист вскоре расстанется.