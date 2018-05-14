Сергей Соседов обвинил Самойлову в бездарности

Сегодня, 15:15

Он считает ошибкой решение Первого канала отправить в Лиссабон певицу. На данный момент нет смысла искать оправдания, тем кто просчитался в расчетах и потерпел крах на вокальном конкурсе.

Сергей Соседов раскритиковал Юлию Самойлову. Причину поражения россиянки он видит в бездарности. Конкурсантка на «Евровидении-2018» не презентовала себя так, как положено, за это Соседов обвинил Юлию Самойлову в непрофессионализме. Отсутствие таланта у девушки стало первоисточником ее бездарного выступления.

Ответственность Первого канала должна наступить для того, чтобы показать результаты работы над ошибками. Сергей Соседов ранее высказывался за отказ от участия России от «Евровидения», поскольку конкурс не всегда справедливо номинирует всех конкурсантов.