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Это произошло во время визита Примадонны на съемочную площадку свого друга и стилиста Алишера. Необычные поклонники потребовали от звезды сделать совместные снимки.

Аллу Пугачеву зажали в темном переулке трансвеститы. Представители ЛГБТ-культуры усмотрели Примадонну на съемках клипа Алишера. В темном переулке они подкараулили популярную исполнительницу и зажали ее между собой. Это трансвеститы предприняли, чтобы Аллу Пугачеву сделать звездой совместного фото.

Снимком молниеносно любители сенсаций поделились в социальной сети. Новость о том, что Аллу Борисовну подловили и попросили сняться вместе с ними трансвеститы, озадачила поклонников Галкина и Пугачевой. Пользователи интернета пожелали Примадонне аккуратнее относиться к случайным знакомствам.