50-летняя Мария Шукшина уже дважды бабушка

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Открылись подробности прошлого избранницы ее сына. Мария Шукшина теперь имеет ещё одного внука.

В одной из московских клиник на свет появился на свет второй внук Марии Шукшиной. Родила его бывшая возлюбленная ее сына Макария Фрейя Зильберт, которая в 14 лет родила внучку знаменитой актрисе и ведущей. Известно, что малышку воспитывают родители девушки.

В сентябре прошлого года в программе «Прямой эфир» всплыли подробности отношений Зильберт с сыном Шукшиной. Оказалось, что Макар Касаткин избивал свою избранницу в то время, как Фрейя находилась на четвертом месяце беременности. Также девушка заявила, что в их квартире находились и запрещенные препараты, которые парень принимает. Начало отношений пары было достаточно счастливым и безоблачным, но через восемь месяцев начались проблемы, которые привели к рукоприкладству.

Фрейя рассказала, что Макар выставил ее из квартиры, а сам сменил замки, приютили пострадавшую ее знакомые. На данный момент неизвестно, возобновились ли у пары отношения. Мария Шукшина не дает комментариев по данному вопросу.

Напомним, что Макар родился в браке актрисы с бизнесменом в 1998 году. Их развод был скандальным, а судебные разбирательства длились долгие годы. В 2013 году парень сбежал из материнского дома, объяснив это тем, что хотел избежать учебы в кадетском училище.