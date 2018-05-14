Победительница «Евровидения-2018» загремела с лестницы

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Этот неприятный эпизод стал достоянием общественности спустя пару минут после неприятного казуса. Нетта Барзилай упала со ступенек, когда отвлеклась на поклонников.

На YouTube появилось видео падения с лестницы победительницы «Евровидения-2018». Нетта Барзилай загремела со ступенек, чем напугала окружающих. Не секрет, что девушка имеет пышные формы и внушительный вес, который при падении мог создать большие неприятности для нее и окружающих людей. Победительница «Евровидения-2018» не слишком пострадала от ситуации, однако ее отвлеченность ради поклонников стоила ей несколько синяков и ссадин.

То, что Нетта Барзилай загремела с лестницы, узнали все пользователи Сети буквально за считанные минуты. Пользователи интернета пожелали упавшей звезде не погаснуть на небосклоне мирового шоу-бизнеса и далее радовать своими талантами окружающих.