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Это произошло, когда молодой и привлекательной 19-летней Татьяне предложили попробовать себя в бизнесе манекенщиц. Но несмотря на привлекательные перспективы, юная подающая надежды девушка отреклась от собственного признания.

Супруга Никиты Михалкова ради него пожертвовала карьерой модели. На момент встречи с любовью всей своей жизни Татьяне было 19 лет, и она уже пользовалась успехом у дизайнеров в Доме моделей на Кузнецком мосту. Будущая супруга Михалкова осознанно и взвешенно в юном возрасте пожертвовала собственными перспективами и амбициями.

Именно ради него Татьяна предала свои намерения и отказалась от профессии модели. На данный момент в тени звездного мужа супруга Михалкова не остается, она активно ведет общественную деятельность и работает на благо семьи и страны.