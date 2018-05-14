Актриса Светлана Иванова после родов очень быстро пришла в форму

Сегодня, 12:10

Женщина ведёт активный образ жизни и худеет. Сейчас же в сеть попали снимки с детской площадки, на которых видно, что фигура была такой же, как и до второй беременности.

Несколько месяцев назад Светлана Иванова уехала в Израиль. Там актриса ожидала появления на свет второго ребёнка. Ещё 4 мая Иванова намекнула своим подписчикам о том, что уже второй раз стала мамой. Она написала в своём Instagram, что дети спят, а их мать в счастье.

Спустя меньше месяца после родов Светлана Иванова стала очень быстро пришла в форму, демонстрируя свою фигуру в тех же социальных сетях. На недавно опубликованном видно, как 32-летняя мать двоих детей в прямом смысле играет на детской площадке. Но фанаты подметили не это, а физическую форму.

Под фото поклонники интересуются полом второго ребёнка Светланы Ивановой и тем, где сделано фото. Актриса подробности не раскрывает и просто благодарит людей за комплименты.

Иванова вообще свою личную жизнь фанатам не раскрывает, поэтому им остаётся только гадать о происходящем, пока звезда сама не решит обо всём рассказать.