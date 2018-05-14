Собчак и Виторган показали французский поцелуй с испанским прикосновением

Сегодня, 11:56

Это произошло на отдыхе в Испании, куда пара отправилась накануне с друзьями. Снимок Ксения опубликовала в социальной сети Instagram. Рядом с телеведущей позирует ее преданный супруг Максим.

Собчак и Виторган не перестают радовать поклонников новыми снимками с отдыха. Ксения и Максим показали французский поцелуй с испанским прикосновением. Подпись к снимку телеведущая написала на английском языке. Необычный поцелуй привлек внимание хейтеров, которые посмеялись над одеждой экс-кандидата на пост президента РФ. Собчак и Виторган проигнорировали негативные комментарии.

Поклонники уверены, что французский поцелуй с испанским прикосновением надолго запомнится семейной паре звезд. К слову, скорее всего, показали близость Собчак и Виторган не случайно. Истинные причины чего вскоре должны опубликовать они в своих аккаунтах Instagram.