Жена умершего Дмитрия Марьянова является сестрой Виталины Цымбалюк-Романовской

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Правда здесь речь идёт не о родственной связи, а о сестринстве по вере. Некоторые источники сообщают, что обе женщины являются последователями киевской сайентологической церкви и сестрами в вере.

О том, что родители Виталины Цымбалюк-Романовской являются приверженцами сайентологической церкви, стало известно ещё в декабре прошедшего года на одном из шоу Малахова. Тогда об этой религии рассказала соседка Армена Борисовича Джигарханяна. Однако официального подтверждения не было, и вся эта информация оказалась на уровне слухов.

Сейчас же некая женщина, которая когда-то работала в мэрии, а также по счастливой случайности была знакома с Цымбалюк-Романовской, стоит свои теории вокруг этих запутанных сплетен.

По словам этой женщины, был уничтожен один из сценариев спектакля, который писали сайентологи. Дело в том, что в РФ подобные материалы считаются экстремистскими, а их производство и хранение считается незаконным. Однажды даже решением суда закрыли сайентологическую церковь Москвы и Петербурга.

Кроме того, очередной анонимный мужчина, который якобы знаком с ситуацией, заявляет, что он встречался с женой умершего Дмитрия Марьянова и его родственниками, а также медсестрой, которая делала ему уколы. В итоге этот гражданин узнал, что вдова Марьянова Ксения Бик, Виталина Цымбалюк-Романовская и Ирина Коган могут быть сёстрами, но в религиозном плане. Возможно они посещают киевскую сайентологическую церквь.