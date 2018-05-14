Отсутствие еды: Яна Рудковская раскрыла секрет идеальной фигуры

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Известный продюсер Яна Рудковская всегда восхищала поклонников своими бесконечно длинными ногами и тонкой талией. Недавно знаменитость показала, на какие жертвы идет, чтобы поддерживать отличную форму.

Яна Рудковская в микроблоге показала свой завтрак в красивой сервировке. Однако поклонники были разочарованы, когда увидели в тарелке скудную еду. В комментариях фолловеры начали утверждать, что такие порции явно малы для взрослой женщины и что подобное питание может привести к проблемам со здоровьем.

«Яночка, теперь понятно почему вы такая стройная», «Красиво, но чертовски мало», «Мало едите очень! Красиво, конечно, но голод - не тетка!», «Да, конечно, что-то очень скромно, но зато фигурка целее будет», «Я понимаю, ещё в 6 утра можно наесться таким завтраком, ну а позже - никак», «Очень скудный завтрак», «И это весь завтрак?», - прокомментировали завтрак пользователи Сети.