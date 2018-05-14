Бузова назвала Тарасова «мальчиком в памперсах»

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Ольга Бузова все не может успокоиться после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Певица страдает из-за того, что экс-супруг счастлив, и сравнила его с «мальчиком в памперсах».

Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова шокировал поклонников пары. После него у футболиста личная жизнь сразу же наладилась, а у певицы нет. Долгое время звезда рассказывала о своих страданиях и переживаниях, а теперь стала очень негативно отзываться об экс-супруге. В одном из последних интервью знаменитость призналась, что на данный момент очень одинока, а секс ей заменяет сцена и зрители.

Бузова уверена, что такая ситуация в ее личной жизни является временной. Также певица рассказала, что уже успокоилась в отношении расставания с Тарасовым и уверена, что данное решение было абсолютно правильным, только теперь она поняла, что футболист является несамостоятельным «мальчиком в памперсах», которого она не хочет нянчить. Звезда заявила, что ее уже совсем не интересуют футболисты, страсть она стала испытывать к хоккеистам. Такое заявление насторожило поклонников, которые стали думать, с кем из них встречается экс-участница и ведущая «Дома-2».

Тарасов не отреагировал на слова Бузовой, видимо, очень занят новой женой, которая готовится родить ему малыша.