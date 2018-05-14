Вчера, 23:15

По словам девушки, она стала заложницей ситуации, в которой наплевала на всех. Истинным поводом к размолвке стала ситуация дележки наследства в семье участницы проекта «Дом–2».

Лена Хромина назвала причину ненависти родственников. Эпатажная скандалистка поведала историю отношений с дедушкой, который умер от шизофрении. Маленькая Хромина всегда была любимицей у деда, а бабушка переписала все имущество на внучку. Лена восприняла новость о смерти дедушки болезненно, а родственники ополчились против девушки.

Лена Хромина не понимала причину ненависти и просто наплевала на мнение родственников.

«Так как я была любимицей дедушки, бабуля записала все на меня. Поэтому многие родственники меня ненавидят. Правда, мне глубоко плевать», - сообщила Лена Хромина.