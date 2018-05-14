По словам девушки, она стала заложницей ситуации, в которой наплевала на всех. Истинным поводом к размолвке стала ситуация дележки наследства в семье участницы проекта «Дом–2».
Лена Хромина назвала причину ненависти родственников. Эпатажная скандалистка поведала историю отношений с дедушкой, который умер от шизофрении. Маленькая Хромина всегда была любимицей у деда, а бабушка переписала все имущество на внучку. Лена восприняла новость о смерти дедушки болезненно, а родственники ополчились против девушки.
Лена Хромина не понимала причину ненависти и просто наплевала на мнение родственников.