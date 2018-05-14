Файруз: Московские преподаватели «убили» голос Самойловой

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Известная учительница по вокалу сделала заявление ,критикующее возможности столичных работников шоу-бизнеса. Способности участницы «Евровидение – 2018» осудили все кому не лень, а теперь доказать свой талант вокалистке предстояло перед залом «Пусть говорят».

Светлана Файруз поделилась мнением по поводу провала Юлии Самойловой на вокальном конкурсе, на котором девушку перепел бек-вокал. Преподаватель намекнула на непрофессионализм московских коллег, которые буквально «убили» голос Самойловой. Своими убеждениями по поводу исполнения Юлия Файрус озвучила на программе «Пусть говорят».

«Я очень много чего хотела спросить. Один из вопросов был - как так получилось, что я в свое время оставила человека со вполне рабочим голосом, а после работы с московскими крутыми преподами от этого голоса почти ничего не осталось, а то, что осталось - и то не смогли достойно показать», - задается риторическим вопросом Файрус.

По ее мнению, преподаватели своими рукам сделали так, что голос Самойловой перестал звучать. Важным вопросом для участников стали политические разборки между странами, которые влияют на результаты конкурса «Евровидение». Подход европейцев к России и представителю страны оставляет желать лучшего. В том году Самойлова не смогла поучаствовать к международном конкурсе из-за надуманных Украиной причин. Украинская сторона запретила Юлии выступать из-за ее концерта в Крыму.