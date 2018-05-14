Бывший муж Алисы Аршавиной сомневается, что он отец их детей

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В браке они прожили десять лет и у пары за это время родились два ребёнка. Спустя такое количество прошедших лет мужчина засомневался в своём отцовстве и объявил о намерении провести ДНК-экспертизу.

Первым мужем Алисы Аршавиной был Алексей Казьмин, возглавляющий крупную компанию. Стаж их совместной жизни – 14 лет, из которых 10 они находились в законном браке.

За это время у них родился Алексей, которому сейчас 14 лет и Алиса, которой скоро исполнится 7. Теперь бывший муж Аршавиной сомневается, что он отец этих детей.

Со слов Аршавиной, новость о том, что бывший муж собирается провести ДНК-экспертизу, повергла её в шок. Она не понимает, зачем ему это. Ведь при разводе Аршавина не потребовала ни раздела имущества, ни алиментов, и никогда у него ничего не просила.

Женщина недоумевает, неужели он не любит собственных детей. Разразившийся скандал может сказаться на их моральном состоянии очень негативно.

Алиса стала женой известного футболиста Андрея Аршавина не так давно. У них уже есть общая дочь.

Вокруг Аршавиной скандалы происходят в последнее время часто. Сначала её высадили из самолёта, после того, как она устроила там истерику. Потом заподозрила казахстанскую модель во флирте со своим вторым мужем и открыто ей угрожала. Та подала в суд, но дело удалось быстро замять.