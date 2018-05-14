«Бедная Оля»: Фанаты из-за худобы сравнили Ольгу Бузову с зомби

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Ольгу Бузова продолжает наслаждаться тропическим климатом на Сейшельских островах и демонстрировать свое тело в купальнике. Однако на этот раз вместо слов восхищения фанаты сравнили телеведущую с зомби.

Ольга Бузова в купальнике буквально распугала своих преданных поклонников. Дело в том, что многие интернет-пользователи заподозрили у знаменитости болезненную худобу, которая может в дальнейшем перерасти в анорексию. Также фанаты посоветовали Ольге больше кушать, чтобы избавиться от торчащих ребер.

«Худеть больше не в коем случае нельзя конечно!! Излишняя худоба, это уже анорексия называется!», «Зачем так сильно худеть??», «Ой, ты скоро станешь анорексичкой, как зомби уже», «Эта просто ужасная худоба! Тебе, Оля, вообще не идёт, как будто ты чем-то больна», «Худая какая, как подросток», «Бедная Оля давно ведать у бабушки не гостила ... всхуднула так», «Что-то Оленька все худее и худее. Одни ребрышки светятся. Оленька, не покидай Нас!», - заявили подписчики Бузовой.