Анфиса Чехова выгнала из шоу «Взвешенные люди» Елену Садикову

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38-летняя многодетная мать из Выксы похудела на телепередаче на целых 52 килограмма. 13-я неделя для женщины хоть и оказалась очень счастливой, но в то же время и последней.

13-й выпуск шоу «Взвешенные люди» стал для участников неким подарочным. Организаторы решили подогреть интерес общественности и преобразить желающих похудеть. Им поменяли образы, одежду и причёски, а затем отправили в мир. Ведущая шоу Анфиса Чехова придумала для каждого сюрпризы. Екатерина, к примеру, пошла на фотосессию, где была её дочь и сестра. Анна и Антон начали знакомиться с родителями друг друга, а Александр с супругой занялись тренировками. Полина же с сыном прокатилась на колесе обозрения, а также на лимузине. Елена Садикова отправилась отмечать свой день рождения.

Когда 38-летняя женщина увидела себя в зеркале в новом образе, то не смогла сдержать слёз. Однако потом всё же взяла себя в руки. Дело в том, что старшая дочь Елены Садиковой постоянно ругает её за лишний вес, обзывает и стесняет.

Анфиса Чехова решила пригласить мать с дочерью Алиной и её мужем на проект. Однако оказывается, что фигура 20-летней дочки, которая критикует мать, мягко говоря не в отличной форме. В итоге Елена предложила провести совместную тренировку, во время которой дочь начала капризничать и задыхаться.

В конечном итоге после этой истории и нескольких традиционных конкурсов настало взвешивание. Антон и Елена похудели на 4 кг. По итогам, за жёлтой чертой оказались именно Елена и Александр.

Женщина просила оставить её в проекте. После голосования оказалось, что оба участника получили равное количество голосов. Однако Анфиса Чехова всё же выгнала Лену. Женщина ушла в слезах с обещанием, что будет худеть дома.