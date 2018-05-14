«Египетская сила!»: Коллеги подтвердили рак легких у актера Клюева

Сегодня, 10:15

Звезда сериала «Воронины» борется с онкологией. Об этом сообщил режиссер Владимир Бейлис. По его словам, любимый актер известен современным зрителям своим юмором, продолжает лечиться и играть спектакли.

Коллеги актера Бориса Клюева подтвердили, что артист борется с раком легких. Этот недуг подтвердили онкологи и констатировали поражение внутренних органов 73-летнего отца Кости из сериала «Воронины». Коллеги актера неоднократно подчеркивали, что Клюев необыкновенной души человек. Он известен телезрителям фразой «Египетская сила», которая после его исполнения стала крылатой. Этим выражение Екатерина Волкова, его сериальная невестка Вера, описала свои чувства касательно недуга артиста, которого она очень любит и уважает.

Любимого Николая Петровича она считает коллегой, другом и наставником. К такому же мнению склонны все, с кем работал актер Борис Клюев. «Египетская сила» должна помочь в борьбе с раком легких Борису Клюеву, который своей работой заслужил уважение и любовь телезрителей в сериале «Воронины».