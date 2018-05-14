Лена Миро высмеяла лишний вес Анны Седоковой

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В Сети появились данные о том, что известная участница золотого состава группы «ВИА Гра» была и есть «жирненькой». Блогер не упустила возможности упрекнуть сексапильную певицу в рождении троих детей.

Лена Миро осудила лишний вес Анны Седоковой. По ее убеждению, красотка за весь период своей вокальной карьеры была барышней plus size.

«Анька Седокова даже на пике популярности «ВИА Гра» была жирненькой, но сейчас она — вообще бомбовоз. Тяжёлая 35-летняя женщина, трижды рожавшая», - написала Миро в своем блоге.

Реакция пользователей Сети на оскорбительный комментарий эпатажной Миро не заставила себя долго ждать.

«Седокова детей родила, а у Миро вовсе нет никого, кроме своего «блога», - пишут комментаторы. «Нашла, кого упрекнуть в рождении детей! Лена одумайся и уймись!», - советует пользователь Сети.

К слову, экс-солистка группы «ВИА Гра» опозорила коллегу по сцене. Главного героя шоу «Холостяк» артистка назвала нерешительным и безынициативным.