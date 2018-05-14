В Сети обсуждают беременность Натальи Ткалиной из шоу «Холостяк – 4»

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Пользователи Интернет разоблачили одну из ярких участниц популярного проекта о поиске второй половины и любви в том. что она находится в интересном положении. Девушка попала под взор поклонников из-за смены предпочтений в выборе одежды.

Наталья Ткалина запомнилась телезрителям участием в шоу «Холостяк – 4». Девушка стала одной из фавориток проекта. Ткалина презентовала себя как модель, художницу и просто красавицу. Наталья в социальной сети Instagram в последнее время публикует фотоснимки в одежде больших размеров.

Этот факт натолкнул юзеров на мысль о беременности девушки. Обсуждают также и личность отца будущего малыша. Некоторые пользователи Сети пошли еще дальше и начали определяться и с именем ребенка. Наталья Ткалина не комментирует слухов о беременности и продолжает радовать подписчиков новыми фотографиями из приватной жизни.