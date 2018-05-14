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Крид привез своих избранниц из самого романтичного шоу в родной город. Парень привел девушек в лицей современных технологий управления. Там их ждали неожиданности в виде прошлой любви красавчика, с которой он начал флиртовать.

Егор Крид возмутил участниц шоу «Холостяк» выходкой в родном городе – Пензе. В недавнем выпуске передачи музыкант провел уикэнд с выбранными девушками у себя на родине. Компания посетила лицей современных технологий управления. Девушки имели возможность встретиться с преподавателем Егора Крида.

Незваной гостьей стала бывшая любовь певца, с которой он отрыто флиртовал. Егор Крид возмутил участниц шоу «Холостяк» выходкой в Пензе, поскольку Крид даже пообещал старой возлюбленной свадьбу. Особенно возмущена происходящим модель из Набережных Челнов Аида Уразбахтина. С ней холостяк попрощался, а в финал прошли Дарья Клюкина, Виктория Короткова и Галина Чиблис.