Антон Макарский экстренно доставил изнеможенную жену в клинику

Вчера, 22:48

Известный российский актер театра и кино привез свою супругу Викторию в одну из больниц, где ей оказали необходимую помощь. Причиной усложнения здоровья женщины стала очередная попытка экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Антон Макарский в телеэфире программы Марии Шукшиной «В гости по утрам» рассказал историю о том, как экстренно доставил изнеможенную жену в клинику. Актер рассказал, что Виктория пострадала от очередной попытки ЭКО, на которую возлагали большие надежды в плане рождения ребенка.

После экстренного приезда в клинику с профессиональными специалистами Виктории сделали ряд анализов и провели обследование. После квалифицированной помощи женщине стало гораздо лучше. Этот случай навсегда запомнится паре, поскольку Антон Макарский очень переживал за свою изнеможенную жену.