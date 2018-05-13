Певица Ирина Понаровская в 65 лет стала бабушкой

Вчера, 22:11

Советская и российская джазовая и эстрадная исполнительница получила от сына Энтони Родда необычный подарок. Наследник подарил матери наследницу – внучку по имени Шарлотта.

Ирина Понаровская сообщила, что стала бабушкой. Звезда неохотно раскрывает приватную информацию, а на этот раз поклонники рассмотрели ее сына Энтони с маленькой дочкой в поликлинике. Несмотря на скрытность певицы, она призналась, что в свои 65 лет уже стала бабушкой. Маленькая внучка Шарлотта очень радует успехами близких родственников, среди которых и Ирина Понаровская. Бабушка помогает молодым родителям воспитывать малышку и помогает ей во всех начинаниях.

К слову, супруги Стриженовы ожидают появления на свет ребенка своей старшей дочери Анастасии. Екатерина и Александр впервые рассказали, что станут бабушкой и дедушкой.