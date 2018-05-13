Алла Пугачева снимает клип в стиле рок-н-ролл

Вчера, 20:01

Соответствующие снимки появились в Instagram. Подробности о съемках рассказала актриса Лилия Абрамова, которая похвалила Примадонну за работу и предложения изменить сценарий.

Алла Пугачева продолжает активно участвовать в различных проектах, хотя на сцену она не выходит уже много лет. Иногда звезда эстрады балует друзей своим выступлением на юбилейном концерте или на корпоративе, но в основном она предпочитает роль гостьи.

Так, в Instagram появились кадры со съемочного процесса нового клипа, где Алла Пугачева предстала перед публикой в стиле рок-н-ролл. В образе селебрити присутствует кожаная «косуха», цепи, джинсы и яркий макияж. На данный момент неизвестно, какой именно сценарий приготовили режиссеры. По словам Лилии Абрамовой, именно Примадонна внесла свои коррективы в сценарий и мужественно выдержала все «прелести» характера каждого артиста.