«Я тебя хочу»: Анастасию Волочкову обвинили в сексуальных домогательствах

Сегодня, 05:45

Бывший водитель знаменитости Александр Скиртач признался, что именно он является жертвой балерины, а не наоборот. Мужчина уверяет, что таких «пострадавших» может оказаться гораздо больше, но вряд ли ситуация получит огласку.

Освобожденный из СИЗО и переведенный под домашний арест Скиртач обвинил Анастасию Волочкову в сексуальных домогательствах и настаивает, что с балериной переспали все работники этого дома. Более того, бывший водитель звезды признался, что неоднократно слышал фразу «я тебя хочу», а на работу Волочкова якобы принимала его абсолютно голой.

Скандал между экс-сотрудником и балериной завязался больше года назад, тогда Анастасия рассказала об интимной связи со Скиртачем, а также обвинила мужчину в воровстве. Сейчас ситуация обернулась против знаменитости, а супруга бывшего водителя Волочковой настаивает, что Анастасия таким образом мстит Александру, ведь на интимную близость он не согласился.

К слову, в соцсетях балерина неоднократно провоцирует пользователей вызывающими снимками в обнаженном виде и со шпагатом, что делает слова Скиртача отчасти приближенными к правде. На фотографиях Волочкова спокойно может предстать без нижнего белья, либо просто прикрыться банным веником.