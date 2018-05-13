Анфиса Чехова пожаловалась на «плаксивого» сына в Instagram

Вчера, 19:40

Популярная телеведущая и актриса Анфиса Чехова в Instagram-аккаунте рассказала, что её сын превратился в «плаксу» и постоянно ходит со слезами на глазах. Поклонники посчитали, что все дело в разводе Анфисы с бывшим супругом.

Анфиса Чехова рассказала о новом периоде в жизни своего 5-летнего сына Соломона и попросила совета у опытных мам в Instagram. «Этот мальчик никогда не стоит на месте. Сделать с ним фото...целая проблема. А еще у него начался этап «Плакса». Плачет по любому поводу. Сегодня, например плакал, что не хочет быть Большим, а хочет навсегда остаться Маленьким. Мамочки, поделитесь опытом, у ваших сыночков бывали такие плаксивые периоды? И как быстро это проходит? Или это навсегда?», - написала Чехова в своем микроблоге.

Поклонники в комментариях стали предполагать, что, возможно, мальчик плачет из-за развода своих родителей: «Он хочет быть с мамой и папой, вот и плачет..», «Это ваш сын после разлуки с отцом так плачет», «Анфиса, мальчику лучше чаще видеться с Гурамом, ему нужно общество отца».