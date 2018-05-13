«Падший человек»: Жена футболиста Кержакова высказалась о разрыве с ним

Вчера, 18:48

Милана, именно так зовут девушку, на своей официальной странице в социальной сети Instagram во время беседы с подписчиком открыла тайну своих отношений с мужем-звездой российского спорта.

Милана считает, что каждый человек должен понять, что нужно именно для него. Выбор девушки был между жизнью в статусе нелюбимой и нежеланной для красивого, но сложного мужчины, и между способом найти в себе силы, бросить всё и двигаться дальше. Милана добавляет, что нужно научиться снова радоваться жизни и искать своё счастье.

После этих слов последовало самое главное, молодая мама заявила, что она уже давно рассталась с Александром Кержаковым. По словам девушки, футболист очень падший и даже не достойный уважения человек. Более подробных фактов жена футболиста не раскрывала.

Пользователи сети и фанаты Миланы начали её сразу же утешать, заявляя, что она ещё слишком молода и успеет найти мужчину, который будет её любить и уважать.

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков заключили узы брака в 2015 году. Молодая дочь российского сенатора отказалась от своей фамилии и взяла фамилию мужа. В 2017 году в апреле у возлюбленных родился первенец – сын Артемий.