Поклонники: Александр Рыбак обладает секретом молодости

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К такому выводу фанаты пришли после того, как сравнили фотографии с «Евровидения» 2018 и 2009 годов. Пользователи вспомнили шутку о Джонни Деппе и Джареде Лето, которые также отличаются молодостью, для чего якобы пьют кровь девственниц.

Сегодня, 13 мая, Александр Рыбак отмечает свой 32-летний день рождения. Несмотря на то, что с момента победы на «Евровидении-2009» прошло девять лет, внешность музыканта не изменилась. Поклонники решили, что певец обладает секретом молодости, потому его лицо не испорчено возрастными морщинками.

В этом году на «Евровидении» Александр Рыбак представлял Норвегию, где выступил с песней «That's How You Write A Song». Ему удалось пройти в суперфинал, где по итогам конкурса его определили на восьмое место. В 2009 году артист также отстаивал культурную честь Норвегии, где заработал рекордное количество баллов, и этот рекорд оставался неизменным до 2017 года.