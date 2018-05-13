Новый мем: Нетту Барзилай сравнили с Пандой Кунг-фу

Вчера, 18:54

В Сети этот мультяшный образ активно набирает популярность. Пользователи отмечают, что победительница «Евровидения» из Израиля своей фигурой действительно напоминает грузного персонажа.

Если обратить внимание на победителей «Евровидения», то чаще всего среди них исполнители с неординарной внешностью и позицией в жизни. В этом году лучшей стала Нетта Барзилай, выступающая под флагом Израиля. Девушка показала свой характер в финальной речи, где заявила: «В будущем году в Иерусалиме!» Известно, что ведущим не позволяли называть израильскую столицу из-за политических моментов.

Популярность не всегда носит только позитивный характер. Так, Нетту Барзилай уже сравнили с Пандой Кунг-фу, и соответствующий мем собирает своих поклонников на просторах Сети. Таким образом, современная карикатура обращает особое внимание на фигуру пышной певицы.