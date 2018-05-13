Поклонники назвали Бузову «Оля кости» и попросили ее «идти жрать»

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Все дело в фотографии, которую теледива опубликовала в Instagram, на ней звезда запечатлена со спины. Несмотря на критику, снимок собрал более 88 тысяч лайков.

Ольга Бузова любит показывать поклонникам свои прелести и самым главным своим достоинствам она считает попу, так как размер груди не превышает «двоечку». В этот раз ведущая «Дома-2» по работе оказалась на Сейшелах, откуда в ленту Instagram посыпались фотографии в купальниках. Последний кадр, на котором Ольга запечатлена со спины без верха купальника, вызвал у фанатов двузначное мнение.

К примеру, одна из подписчиц написала: «Это не очень красиво! Тем более не сексуально! Оля кости? Кости?????». Другой подписчик оставил такой комментарий: «Боже мой, иди жрать!!!». Несмотря на это, среди публики нашлись ярые защитники Бузовой, которые оправдывали худобу своего кумира. Некоторые даже решили, что спина у телеведущей вполне накачанная.