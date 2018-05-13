Александр Добрынин на шоу «Привет, Андрей» поссорился с дочкой, которую видел впервые

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Популярный певец из 90-х, который спел хит «Розовые розы» о Светке Соколовой, пообщался по Skype со своей дочерью от второго брака, которая сейчас живёт в другой стране. Однако разговор продолжался на повышенных тонах.

Стоит отметить, что Александр Добрынин был очень популярным и обладал множеством поклонниц. Однако вот с личной жизнью у него не сложилось. Мужчина был женат три раза, а четвёртый брак был гражданский. С первой женой музыкантом Ларисой Савельевой Добрынин прожил недолго. Вторую супругу звали Ольга Шорина, но она предпочла другого мужчину. Когда Добрынин и Шорина разошлись, женщина заявила, что она беременна и родит ему дочь. Однако сам певец решил, что здесь есть факт измены, и с новорожденной девочкой никогда не общался и даже не виделся. Впрочем, похожая история было и с третьей супругой. Женщина тоже родила Добрынину дочь, но он не нашёл с ней общий язык.

В итоге оказалось, что Шорина не врала и дочь была действительно от звезды 90-х. Сейчас в рамках шоу «Привет, Андрей» Александр Добрынин впервые пообщался со своей дочкой по Skype. Он увидел Ангелину, именно так её зовут, первый раз за 25 лет, но разговор был на повышенных тонах.

Музыкант заявил, чо они должны были увидеться ещё в 2015 году, договорились встретиться у цирка, но девушка поехала к одному, а Добрынин к другому. Затем певец спросил у Ангелины, разве она не знает Москвы, к тому же она уже взрослая и могла бы позвонить, ведь он очень хотел увидеть свою дочь.

Сама же Ангелина рассказала свою версию событий 2015-го года. Сам же Добрынин в этом время начал перебивать свою дочь и не давал ей закончить мысль. Из-за этого начался скандал и разговор закончился не очень дружественно. Артист же в конце-концов предложил своему ребёнку приехать к нему в гости в Москву.