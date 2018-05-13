43-летняя Татьяна Навка удивила своей физической подготовкой

Сегодня, 17:08

43-летняя миниатюрная фигуристка Навка не устаёт доказывать поклонникам, что возраст – не преграда для развития физических возможностей, и демонстрирует новые свершения.

Поклонникам известно, что Татьяна Навка серьёзно увлекается йогой. Но, как и большинство женщин, её иногда сковывает страх перед выполнением сложных элементов. Поза «маюрасана» является одной из самых сложных в практиках йогов и поддаётся далеко не каждому. Здесь задача занимающегося устоять на собственных руках и не рухнуть носом в пол.

В свои силы с трудом верила и сама Татьяна Навка, несмотря на историю своих побед в фигурном катании. Однако у неё это получилось, чем спортсменка поделилась с поклонниками. До идеальной маюрасаны ей пока далеко, ведь тогда тело должно быть абсолютно прямым, но Татьяна продолжает совершенствоваться и испытывать новые гимнастические и спортивные упражнения. Ранее «ВистаНьюс» писало, как подписчики Навки в соцсетях выясняли мотивы для свадьбы с Дмитрием Песковым.