«Не малолитражка»: Ксения Собчак рассказала о своём отношении к алкоголю

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Телеведущая и политик Ксения Собчак показала новый снимок из Испании, в подписи под ним рассказав о своём отношении к алкоголю. Фотография подписчикам понравилась, а вот рассуждения знаменитости они подняли на смех, как сообщает VladTime.

Ксения Собчак упомянула «девушек-малолитражек». Это те, кому для того, чтобы пребывать в неадекватном состоянии, достаточно выпить только два бокала алкоголя. По словам Собчак, она к таким точно не относится.

Однако интернет-пользователи попросили телеведущую не кривить душой, поскольку не раз наблюдали в Сети факты, когда она являлась ярким примером той самой «малолитражки».

Фото из испанской Кордобы подписчикам понравилось. Они отметили, что Ксения Собчак на фоне местных построек выглядит очень красиво.