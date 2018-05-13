Яна Рудковская всеми силами выпрашивает активность у подписчиков

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Продюсеру Яне Рудковской стало казаться, что её популярность недостаточно высока. Женщина опустилась до обмана, чтобы буквально выпросить активность подписчиков, пишет «ВладТайм».

На своей странице в социальной сети опытная и повидавшая многие страны Яна Рудковская опубликовала видео. На нём она держит в руках два фрукта – дуриан и джекфрукт – и уверяет, что без малейшего понятия, как их резать и употреблять. Поклонники были возмущены таким отношением от Рудковской, которая приняла их за глупцов. В комментариях они стали писать, что не верят ей. Якобы, со своим багажом путешествий она не может не знать такие популярные фрукты.

Они также обвинили её в выклянчивании активности обманом, чтобы ещё больше раскрутить свой Instagram. На такие мысли их натолкнул и другой факт. Яна Рудковская упомянула в видео, что их семье неожиданно привезли эти лакомства из Таиланда к завтраку. Но москвичи поспешили разоблачить продюсера: в столице действует доставка свежих экзотических фруктов из Таиланда каждые семь дней, и джекфрукт и «запрещённый» дуриан постоянно поставляются желающим.