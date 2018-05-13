Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Ростове откроют выступлением "Касты" и IOWA

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Глава администрации "Ростов-2018" Павел Гавриков рассказал, какие исполнители выступят на фестивале болельщиков ЧМ-2018, который пройдёт в Ростове-на-Дону.

Как уже стало известно, дать концерт согласились группы "Каста" и IOWA. Отмечается, что, кроме этого, ведутся переговоры и с другими артистами.

"Касту" уже точно подписали. Также договорились и насчёт IOWA. По другим коллективам ещё договоримся. Количество посетителей фестиваля, который проведут в момент Чемпионата мира по футболу, достигает 24 тысячи человек. Мероприятие пройдёт на территории Театральной площади в Ростове-на-Дону", рассказал Павел Гавриков.

Стоит отметить, в донской столице запланированы четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и одна игра в рамках стадии 1/8 финала турнира.