«Вот это скрючило!»: Татьяна Навка насмешила позой «умирающего лебедя»

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Популярная фигуристка Татьяна Навка продолжает в Сети делиться с поклонниками подробностями своих ежедневных тренировок. На этот раз спортсменка показала позу «умирающего лебедя», которая и насмешила фолловеров.

Татьяна Навка в Instagram показала очередную сложную позу из йоги. Снимок спортсменка подписала так: «Сама не поняла что это. Похоже на умирающего лебедя». Поклонники восхитились растяжкой фигуристки и заявили, что поза выглядит со стороны очень оригинально.

«Вот это Вас скрючило! Крутая асана!», «Супер! Женщина- паук! И главное - красивая», «Скорее возрождающийся лебедь», «Ну Вы даёте, девушка без костей», «Не понять, где руки, где ноги и как вообще такое возможно», «Узелок завяжется, а после не развяжется», «Не сломайтесь, Танюша!», «Вот это вас вывернуло», - прокомментировали позу Навки поклонники в Instagram.